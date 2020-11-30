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Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год через одну пленарную неделю или на внеочередном заседании после 7 декабря.

Об этом в своем Telegram написал заместитель председателя фракции «Голос», первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Он отметил, что на заседании глав фракций присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив и спикер Дмитрий Разумков.

«Пока график Рады остается такой же. Дополнительные вопросы - в режиме внеочередного заседания», - добавил Железняк.

Напомним, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
ForUm

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