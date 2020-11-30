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В Украине на прошлой неделе зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее. Как передает УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за минувшую неделю было выявлено 96 тыс. 936 новых случаев COVID-19, что почти на 7 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе, когда было выявлено 90 тыс.

В то же время продолжает увеличиваться количество госпитализаций: на прошлой неделе в больницы попали 11 тыс. 606 человек, на позапрошлой - 10 тыс. 597.

«Ситуация остается довольно напряженной. Увеличивается количество больных и, как следствие, увеличивается количество людей, которых госпитализируют в больницы», - констатировал Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 ноября зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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