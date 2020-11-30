Сербия отозвала решение об объявлении посла Черногории персоной нон-грата, которое было принято в ответ на такое же решение Черногории по отношению к послу Сербии.

В воскресенье вечером об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает «Европейская правда».

Она заявила, что президент Александар Вучич предложил сделать такой шаг, заявив, что дипломатические конвенции важны, но важнее жизнь и дружба с Черногорией.

«Мы также проконсультировались с представителями сербского народа в Черногории, которые поддержали это решение», - отметила премьер-министр.

Сербия отозвала решение о высылке посла в одностороннем порядке.

Еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Варгеи приветствовал решение Сербии и призвал Черногорию сделать то же самое.

Его призыв уже вызвал возмущение среди черногорских дипломатов. В частности, посол Черногории в Ватикане Миодраг Влахович выразил в связи с заявлением Варгеи сомнение в объективности политики ЕС в отношении Западных Балкан.

Ранее стало известно, что Черногория объявила посла Сербии персоной нон-грата из-за его заявления о решении 100-летней давности о присоединении Черногории к Сербии; Сербия в ответ выслала посла Черногории.