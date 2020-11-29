Правительственная комиссия разберется в ситуации со смертью во Львовской области двух пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения света. У больницы был аварийный генератор, на который не переключилось электроснабжение.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что врачи больницы пытались спасти пациентов с помощью мешка Амбу.

«Больница, в которой это случилось, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключился автоматически. На место срочно направлена комиссия для выяснения обстоятельств. Также проверка оборудования будет проведена в больницах по всей стране», - сказал Степанов.

Министр пообещал держать ситуацию «на личном контроле».

Напомним, во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.