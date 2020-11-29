Вероятность введения жестких карантинных ограничений в Украине в рамках борьбы с пандемией коронавируса оценивается в 90 процентов, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

«Вероятность полного локдауна - 90 процентов. Есть шансы, что нам повезет, но пока все выглядит, что вероятность очень высока», - цитирует Арахамию Интерфакс-Украина 29 ноября.

Он отметил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун", то есть не такой жесткий, как был в Украине весной.

«Скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности на общественный транспорт и тому подобное», - отметил Арахамия.

Политик также допустил прекращение работы общественного транспорта, в частности метро, ​​накануне новогодних праздников, и признался, что это испортит празднование, но такая мера не так сильно ударит по экономике. Он предположил, что локдаун может быть введен 27 декабря.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.