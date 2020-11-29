также в разделеОбщество
В Украине заполненность больничных коек для COVID-19 меньше 50% 16
Боевики на Донбассе использовали запрещенные мины 9
Сегодня в Украине почти 13 тысяч новых случаев коронавируса 28
В ближайшие дни ожидается дождь и снег 14
СБУ рассекретила документы о переписи населения 1937 года 36
Зеленский поручил выделить деньги, чтобы достроить музей Голодомора 11
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 11
Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора 75
В Украине за сутки зафиксировано 16 294 новых случая COVID-19 12
Замдиректора рынка «Столичный» назвал Владу Молчанову рейдером и главной проблемой предприятия 44
27 ноября. Картина дня 24
В РФ бывшему главе Нафтогаза дали 4 года условно 25
СМИ назвали варианты введения локдауна в Украине 83
В программе медгарантий-2021 на лечение COVID-пациентов предусмотрели 14,5 миллиарда 10
Степанов: В случае введения локдауна общественный транспорт останавливать не будут 25
В Польше тяжело ранили двух студентов из Украины 18
Завтра в Украине – снег с дождем 23
Глава Гослесагентства пригласил Ющенко садить лес на Луганщине 64

В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

«Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», - отметили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют на западе и в центре заморозки и снег.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1567 грн.
0
Теги