В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей. Объявлен I (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.
«Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», - отметили в ГСЧС.
Напомним, сегодня в Украине прогнозируют на западе и в центре заморозки и снег.
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