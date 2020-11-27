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28-29 ноября циклон и атмосферные фронты обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут Юг, кроме Запорожья.

На Востоке Украины сильный ветер.

На западе и севере будет холоднее, в дневные часы ожидается + 1 + 4 градуса, в центральной части от + 1 + 3 градусов, в Винницкой до + 4 + 6 градусов, в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах до +8 градусов, в Днепропетровской

- в восточных областях предполагается + 5 + 8 градусов. В южной части ожидается теплая погода: от + 6 + 10 до + 10 + 14 градусов в Крыму.

«В Киеве прогностическая синоптическая ситуация явно указывает на осадки, дождь с переходом в мокрый снег», - отметила синоптик. В течение дня максимум + 1 + 4 градуса.
ForUm

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