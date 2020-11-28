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Глава министерства здравоохранения Максим Степанов выздоровел от COVID-19.

Об этом он сообщил во время брифинга в субботу, 28 ноября.

«Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло», — сказал он.

Степанов провел ежедневный брифинг по ситуации с коронавирусом в здании Минздрава, а не из дома, где он находился на самоизоляции.

Напомним, ранее Степанов заявил, что локдаун может свести к нулю распространение COVID-19.
ForUm

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