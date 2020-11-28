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Авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, начала выполнять чартерные рейсы, чтобы доставить дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Это необходимо для быстрого распространения, если вакцина будет одобрена регулирующими органами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

По данным издания, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Консультативный комитет CDC по практике иммунизации 1 декабря проголосует за то, чтобы рекомендовать FDA разрешить медицинским работникам и учреждениям долгосрочного ухода быть первыми двумя группами, которые получат вакцины немедленно.

Напомним, дату первых поставок вакцины от COVID-19 в Украину назовут после 7 декабря.
ForUm

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