Доходы государственного бюджета на 2021 год в проекте, который был доработан ко второму чтению, составляют около 1,08 трлн грн, на 20,9 млрд грн больше, чем в проекте к первому чтению. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», обнародованном на портале Верховной Рады, передает Укринформ.

Согласно записке, доработанный ко второму чтению проект закона о госбюджете-2021 предусматривает, что доходы государственного бюджета на 2021 (без трансфертов) составят около 1,08 трлн грн, в том числе доходы общего фонда - 949,47 млрд грн и доходы специального фонда - 132,23 млрд грн. Соответственно, доходную часть предлагается увеличить по сравнению с I чтением на 20,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 13,5 млрд грн и по специальному фонду на 7,4 млрд грн.

Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко II чтению, говорится в записке, являются учет предложений, которые предусматривают увеличение доходов за счет налога на прибыль предприятий на 1,0 млрд грн, рентной платы за пользование недрами - на 127,0 млн грн, рентной платы за пользование недрами для добычи железных руд на 317,0 млн грн, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров - на 6,40 млрд грн и т.п.

Расходы госбюджета на 2021 год предусматриваются в сумме 1,3 трлн грн, в том числе расходы общего фонда - 1,18 трлн грн и расходы специального фонда - 144,34 млн грн. В частности, увеличены расходы на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) - 6 млрд грн; на развитие учреждений общегосударственного значения (МКИП) - 2 мрд грн; на создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака - 1,5 млрд грн. Также выделены средства на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта «Днепропетровск» - 1,4 млрд грн. Выделена дополнительная финансовая поддержка сельхозпроизводителям -500,0 млн грн; на создание центров культурных услуг (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) - 300,0 млн грн.

Напомним, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде