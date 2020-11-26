За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 1399 киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще 1399 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 64 019», - сообщил Кличко.

Заболели 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет и 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет. А также 45 девочек от девяти месяцев до 17 лет и 43 мальчика от одного месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 65 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21942 жители Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 250, в Святошинском - 202, в Соломенском районе - 179 случаев», - отметил мэр Киева.

Напомним, в Украине состоянию на 26 ноября зафиксирован 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.