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25 ноября. Картина дня 22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что чувствует себя лучше, но снова получил положительный тест на коронавирус.

«Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор положительный. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе», - написал он на своей странице в Facebook.

Глава ВР также рассказал, что статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. При этом он выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должны положительно повлиять на общую картину.

Спикер надеется, что на следующей неделе уже сможет вернуться к полноценной парламентской работе.

Напомним, 11 ноября Разумков сообщил, что заболел коронавирусом.   
ForUm

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