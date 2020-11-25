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В день старта всемирной акции «16 дней против насилия», 25 ноября первая леди Елена Зеленская приняла участие в открытии тематической выставки «Дело в том ...», посвященной проблеме домашнего насилия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

На выставке представлены 16 бытовых предметов, которые так или иначе связаны с реальными случаями домашнего насилия. Рядом с ними расположены QR-коды. Просканировав их, можно услышать истории людей, пострадавших от домашнего насилия или ставших его свидетелями. Выставка также доступна в онлайн-формате на сайте www.richutim.rozirvykolo.org.

«До недавнего времени тема насилия была неприемлемой, неудобной. Ведь решиться сказать о насилии значит признать его факт. Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз подчеркнуть: насилие – не норма, ему нет оправданий. О нем трудно, но нужно говорить, - сказала Зеленская во время открытия выставки. - Чтобы еще раз привлечь внимание общества к проблеме насилия, показать его ужасный масштаб, сегодня мы открываем тематическую выставку «Дело в том...». На ней представлены 16 привычных для каждого из нас бытовых предметов, на первый взгляд - вполне безопасных: детская игрушка, банковская карточка, дневник, полотенце. Но все эти предметы – непосредственные участники, инструменты в реальных случаях насилия: физического, психологического, экономического. Самое ужасное в домашнем насилии - его обыденность».

В своем выступлении Зеленская призвала украинцев прекратить воспринимать домашнее насилие как норму, не замалчивать его.

«Норма – это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому из нас», - подчеркнула она.

Выставку организовало Министерство внутренних дел Украины совместно с международными организациями, работающими в сфере борьбы с домашним и гендерно обусловленным насилием. Она будет доступна для широкой общественности на Михайловской площади Киева во время акции «16 дней против насилия» - с 25 ноября до 10 декабря 2020 года.
ForUm

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