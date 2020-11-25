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Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало перечень проектов, допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора проектов телевизионных сериалов патриотического направления.

В перечень включены проекты, которые по результатам оценки получили среднюю оценку не менее 17 баллов.

Перечень проектов:

  • ТОВ "РРП Груп", Безодня".
  • ТОВс "Стар медіа продюсерський хаб", "Битва шкіл".
  • ТОВ "Три-я-да продакшн", "Боснійський конвой". 
  • ТОВ "РРП груп", "В. Лобановський. Теорія поля". 
  • ТОВ "РРП Груп", "Виклик". 
  • ТОВ "Три-я-да продакшн", "Виходьте без дзвінка-4". 
  • ТОВ "КС продакшн", "Володарі стародавнього Києва". 
  • ТОВ "Крісті фільм", "Дональд і Рональд блукають Україною". 
  • ТОВ "Фільм ю ей продакшн", "Зілля". 
  • ТОВ "Крісті фільм", "Зона 51". 
  • ТОВ "Про продакшн Україна", "Івасюк. RUTA-марафон". 
  • ПрАТ "Одеська кіностудія", "Королі світу". 
  • ПрАТ "Одеська кіностудія", "Лікар Філатов". 
  • ТОВ "Сінемадей", "Мазепа". 
  • ТОВ "Прокіно", "Мама". 
  • ТОВ "Інсайт Медіа", "Мистецтво волі. Ніл Хасевич". 
  • ТОВ "Прокіно", "Наймичка". 
  • ТОВ "Студія "Кінороб"", "Наставник". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Одіссея доктора Хавкіна". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Олена Теліга. Неймовірна". 
  • ТОВ "Т.Т.М.", "Пінзель.Сім печаток". 
  • ТОВ "Студія "Кінороб"", "Подолання". 
  • ТОВ "Старлайт фільмс", "Принцеса квітів". 
  • ТОВ "Солар медіа інтертеймент", "Ревізор". 
  • ТОВ "КС продакшн", "Рідний чужий дім". 
  • ТОВ "КС продакшн", "СБУ". 
  • ТОВ "Прототип продакшн", "Скажені сусіди". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Спиртовоз". 
  • ТОВ "Старлайт філмс", "Сталева лілія". 
  • ТОВ "Т.Т.М.", "Стефа".
  • ТОВ "Прокіно", "Сусіди". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Тут і тепер".
  • ТОВ "ІнсайтМедіа", "Шлях до світанку".

Напомним, 29 октября МКИП объявило о начале приема документов для проведения конкурса проектов телевизионных сериалов патриотического направления.

Поддержка предоставляется:

  • проектам, по результатам которых до 18 декабря этого года будет создан уже готовый сериал;
  • проектам, по результатам которых до 18 декабря будут завершены отдельные этапы - развития, разработки режиссерского сценария, подготовительного или съемочного периода.

Размер поддержки составит не более 50% общей сметной стоимости проекта.

В июле 2020 правительство выделило 1 млрд грн на поддержку креативных индустрий, в частности 100 млн грн - на создание и распространение телесериалов патриотического направления.
ForUm

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