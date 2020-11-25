Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало перечень проектов, допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора проектов телевизионных сериалов патриотического направления.
В перечень включены проекты, которые по результатам оценки получили среднюю оценку не менее 17 баллов.
Перечень проектов:
- ТОВ "РРП Груп", Безодня".
- ТОВс "Стар медіа продюсерський хаб", "Битва шкіл".
- ТОВ "Три-я-да продакшн", "Боснійський конвой".
- ТОВ "РРП груп", "В. Лобановський. Теорія поля".
- ТОВ "РРП Груп", "Виклик".
- ТОВ "Три-я-да продакшн", "Виходьте без дзвінка-4".
- ТОВ "КС продакшн", "Володарі стародавнього Києва".
- ТОВ "Крісті фільм", "Дональд і Рональд блукають Україною".
- ТОВ "Фільм ю ей продакшн", "Зілля".
- ТОВ "Крісті фільм", "Зона 51".
- ТОВ "Про продакшн Україна", "Івасюк. RUTA-марафон".
- ПрАТ "Одеська кіностудія", "Королі світу".
- ПрАТ "Одеська кіностудія", "Лікар Філатов".
- ТОВ "Сінемадей", "Мазепа".
- ТОВ "Прокіно", "Мама".
- ТОВ "Інсайт Медіа", "Мистецтво волі. Ніл Хасевич".
- ТОВ "Прокіно", "Наймичка".
- ТОВ "Студія "Кінороб"", "Наставник".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Одіссея доктора Хавкіна".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Олена Теліга. Неймовірна".
- ТОВ "Т.Т.М.", "Пінзель.Сім печаток".
- ТОВ "Студія "Кінороб"", "Подолання".
- ТОВ "Старлайт фільмс", "Принцеса квітів".
- ТОВ "Солар медіа інтертеймент", "Ревізор".
- ТОВ "КС продакшн", "Рідний чужий дім".
- ТОВ "КС продакшн", "СБУ".
- ТОВ "Прототип продакшн", "Скажені сусіди".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Спиртовоз".
- ТОВ "Старлайт філмс", "Сталева лілія".
- ТОВ "Т.Т.М.", "Стефа".
- ТОВ "Прокіно", "Сусіди".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Тут і тепер".
- ТОВ "ІнсайтМедіа", "Шлях до світанку".
Напомним, 29 октября МКИП объявило о начале приема документов для проведения конкурса проектов телевизионных сериалов патриотического направления.
Поддержка предоставляется:
- проектам, по результатам которых до 18 декабря этого года будет создан уже готовый сериал;
- проектам, по результатам которых до 18 декабря будут завершены отдельные этапы - развития, разработки режиссерского сценария, подготовительного или съемочного периода.
Размер поддержки составит не более 50% общей сметной стоимости проекта.
В июле 2020 правительство выделило 1 млрд грн на поддержку креативных индустрий, в частности 100 млн грн - на создание и распространение телесериалов патриотического направления.
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