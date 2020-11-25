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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки зафиксировали еще у 980 человек. 23 заболевших умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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