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Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом и анонсировал скорое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

«Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций», - сказал Марченко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

«Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную Раду Украины», - уточнил он.

Министр добавил, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

«Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации», - сказал Марченко.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.
ForUm

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