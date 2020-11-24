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Храм не может и никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства.

Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает anews.com.

Комментируя идею о QR-кодах для входа в публичные учреждения, Кипшидзе отметил, что «это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом».

По мнению Вахтанга Кипшидзе, некоторые цифровые технологии беспокоят верующих, так как «позволяют контролировать частную жизнь» и христиане не могут согласиться на такое вмешательство.

Он отметил, что Церковь - не противник прогресса, но чем быстрее развиваются технологии, чем внимательнее нужно оценивать риски их использования.
ForUm

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