Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.
Соответствующий указ № 509/2020 глава государства подписал 23 ноября 2020.
Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.
Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью «Защитнику Отечества» и орденом «За заслуги» III степени. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины».
Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
11 ноября Кабинет Министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.
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