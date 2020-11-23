также в разделеПолитика
Медведчук: «Майданы» стали началом процесса уничтожения Украины, который мы обязаны останови 44
Рабинович: Больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Медведчука 22
Жизнь человека дороже всего на свете: Простые украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о поставках вакцины от коронавируса 28
Зеленский: Карантин выходного дня дает свои результаты 63
Данилец: Один Медведчук заменяет целое правительство 66
Новым спикером МИД Украины стал Николенко 19
Милованов официально назначен внештатным советником Ермака 57
Зеленский уволил главу Черниговской РГА из-за взятки 14
Ukraina.ru: Медведчук не допустит внешнего управления Украиной 74
Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина 56
Местные выборы: в Украине открыто более 1100 уголовных дел 43
Украина и Великобритания планируют упростить визовый режим между странами 23
ОПЗЖ: Освобождая террористов из-под стражи, власть Зеленского становится их соучастницей 39
Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы 57
Кулеба отреагировал «фейспалмом» на слова Лукашенко 18
В ОП заявили, что деньги из COVID-фонда на дороги не направляли 12
В «ЕС» заявили о готовящихся провокациях против Порошенко 26
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решений КСУ 20

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 509/2020 глава государства подписал 23 ноября 2020.

Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью «Защитнику Отечества» и орденом «За заслуги» III степени. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

11 ноября Кабинет Министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
11
Теги