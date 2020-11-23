Правительство может ввести полный локдаун, если остальные меры не помогут остановить рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал народный депутат от «Слуги народа», представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
«Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, — это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости», — сказал он.
По словам депутата, цель карантина выходного дня на данный момент не достигнута.
«Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, тем не менее, количество госпитализаций растет. Цель карантина выходного дня — стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество заболевших и госпитализаций значительно вырастет, эта опция (полного локдауна. — Ред.) должна рассматриваться», — сказал он.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.
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