Большие французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить распродажи в «черную пятницу», запланированные на 27 ноября, на одну неделю.

Об этом сообщает Le Parisien.

«Эта единодушное соглашение о переносе срока до 4 декабря было заключено, чтобы позволить быстрое повторное открытие магазинов в условиях максимальной безопасности для здоровья», - говорится в совместном заявлении компаний и Министерства экономики Франции.

Однако, отсрочка будет действовать только «при условии возобновления работы магазинов на тот момент», то есть с 4 декабря.

«Мы на правильном пути, чтобы рассмотреть возможность повторного открытия примерно 1 декабря», - заявил премьер-министр страны Жан Кастекс в пятницу, 20 ноября.

Правительство разрабатывает новый протокол, который может позволить открыть магазины. В частности, предлагается увеличить площадь на одного человека до 8 квадратных метров, а мать с ребенком может считаться одним посетителем.

Подсчет клиентов также станет обязательным для площадей более 400 квадратных метров. Зато магазины получат право работать в воскресенье и в удлиненное время, возможно, до конца января.

Напомним, во Франции впервые в Европе число заражений COVID-19 превысило 2 миллиона.