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В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 1213 человек, еще 29 пациентов умерли.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, всего в столице уже 57 807 подтвержденных случаев заболевания и 1109 смертей.

Среди новых заболевших: 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели также и 66 медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 315, в Соломенском — 179, в Голосеевском и Подольском районах — по 114 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

В Украине за минувшие сутки вновь зафиксировали рекорд заболеваемости: 14 580 новых случаев. Выздоровели 7 989 человек, умерли 215 пациентов.
ForUm

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