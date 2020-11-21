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В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве заняты 54,3% кроватей.

Всего в Украине введено уже 53 445 больничная койка для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 ноября в Украине этот показатель составляет 424,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 727,2. В Киеве показатель составляет 491,7.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. За сутки умерли 215 человек.
ForUm

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