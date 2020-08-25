Лауреата Нобелевской премии по литературе, члена Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси.

Об этом сообщает Наша Нива.

Отмечается, что Алексиевич должна прибыть в Следком в среду, 26 августа, в 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденного по факту создания Координационного совета.

Ранее в понедельник были задержаны члены президиума Координационного совета Ольга Королькова и Сергей Дылевский.

В Беларуси две недели продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, прошедших 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по крайней мере пятерых погибших во время протестов.

14 августа Тихановская инициировала создание Координационного совета для передачи власти в Беларуси. В его состав вошли около 70 человек.