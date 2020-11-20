Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг распространенную ранее информацию об отце из Белой Церкви, который отдал кислород сыну и умер, и заявил, что на сегодняшний день такая ситуация несмотря на все проблемы в медицине в Украине невозможна.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, сообщает Укринформ.

«Несколько дней назад было сообщение одной из волонтеров в социальных сетях, что якобы в третьей городской больнице города Белая Церковь находились отец и сын, больные COVID-19, и отец в связи с тем, что нет кислорода, отдал кислород сыну, а сам умер», - отметил министр.

Он напомнил, что были тысячи распространений этой информации в соцсетях и СМИ, и отметил, что несмотря на все проблемные места в сфере здравоохранения, «это на сегодняшний день в Украине невозможно».

Степанов отметил, что указанная история была полностью опровергнута врачами. Он добавил, что волонтер, распространившая это сообщение, также вчера написала сообщение в Фейсбуке, что «информация была непроверенной, она пыталась ее проверить, но какого-либо подтверждения не нашла».

«Мы проверили: даже не было такого случая, чтобы отец и сын находились в больнице и отец умер, начиная с 1 ноября. Но все СМИ, не проверив эту историю, просто ее перепечатали, начали делать выводы, эксперты так называемые начали делать выводы», - подчеркнул чиновник.

Министр проинформировал, что по состоянию на вечер четверга в больницах насчитывается 24500 коек с подведенным кислородом.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.