В столице за минувшие сутки зафиксировали еще 1391 больного коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки - еще 1391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет и 48 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 462 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет. Впервые у нас и такое количество больных медиков - 64.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 84 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.