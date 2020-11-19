Согласно моделированию Киевской школы экономики, при условии соблюдения карантина выходного дня в Украине вследствие COVID-19 могут умереть от 17 000 до 33 000 человек к концу года, сообщает КШЭ.

«Мы рассмотрели три сценария действия карантина выходного дня. Зеленый сценарий - самый оптимистичный и по нашему мнению маловероятен в нынешних условиях. Он прогнозирует 17000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Желтый сценарий, 26000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает. Черный сценарий - 33 000 смертей от ковида - отыграется если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года», - заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководитель ключевых проектов Юрий Ганиченко.

Специалисты рекомендуют расширить ограничения, действующие в настоящее время как «карантин выходного дня», на будни и выходные. Только это, по их мнению, позволит взять под контроль распространение коронавируса. Ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19.