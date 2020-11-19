Прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, и заверил, что «зрады» нет. Об этом Донской заявил в комментарии УНИАН.

«Конечно, мне известно об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента (по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора) осуществляют процессуальное руководство по нему. В настоящее время вокруг этой ситуации раздувается «зрада», хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже в течение шести лет», - сказал Донской.

Он пояснил, что открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Согласно ст.214 этого УПК, следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.

«Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям ст.214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению», - сказал Донской.

По его словам, однако Кузьмин обратился в суд, и суд обязал «расследовать это дело, несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении».

«Теперь мы обязаны расследовать это дело, чтобы, во-первых, нас не признали неэффективными в расследовании и не отдали это дело кому-то другому. А во-вторых, мы теперь обязаны допросить лиц, о которых говорится в заявлении», - сказал прокурор.

Также Донской выразил удивление, почему именно сейчас эта ситуация приобрела такой резонанс, ведь на допросы лидеров Майдана в качестве свидетелей вызвали еще три недели назад, но тогда из-за COVID многие следователи были на больничных, и допросы перенесли.

«Вопрос - почему именно сегодня? Ведь новых повесток мы не направляли. Вопрос не в том, что эти люди будут допрошены, а в норме УПК, которая обязывает нас допрашивать людей без каких-либо оснований», - подчеркнул Донской.

Кроме того, он добавил, что не видит в этом деле никаких перспектив, однако, чтобы его закрыть в соответствии с законом, необходимо допросить лиц, на которых в заявлении указал Кузьмин, а также допросить самого Кузьмина как заявителя.

«Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, если в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты государственного переворота, то конечно дело может быть закрыто. Но мы должны провести эти следственные действия, чтобы постановление о закрытии этого дела снова не было обжаловано в суде», - пояснил прокурор.

Вместе с тем Донской отметил, что Офис генерального прокурора неоднократно поднимал вопрос о внесении изменений в УПК, поскольку внимание следователей из-за таких заявлений отвлекается от расследований реальных преступлений - краж, грабежей и тому подобное.

Согласно информации в реестре судебных решений, по данному делу по обращению Кузьмина под №757/36284/20-К от 09.09.2020 свидетелями является Петр Порошенко, Александр Турчинов, Давид Жвания, Арсений Яценюк, Павел Климкин, Виталий Кличко, Андрей Парубий, Андрей Пашинский, Мартынюк и Кондратюк.

Напомним, бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля в ГБР относительно событий Революции Достоинства.

Кроме того, приближенные к Кличко лица также подтвердили, что мэра столицы также вызывают на допрос по этому делу в качестве свидетеля.