также в разделеМир
Беларусь: Милиционер, разбивший дверь в кафе с демонстрантами, стал замглавы МВД 12
ВОЗ: На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины от COVID-19 16
КГБ Беларуси внес создателей телеграм-канала NEXTA в список террористов 9
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа 26
Великобритания запретила продажи бензиновых и дизельных авто с 2030 года 11
Датский министр подал в отставку из-за массового уничтожения норок 14
Pfizer и BionTech заявили о 95% эффективности своей вакцины от COVID-19 12
В Польше – рекорд смертей от COVID-19: 603 за сутки 24
В США разрешили использовать «домашней» COVID-тест 24
В мире за неделю коронавирус унес жизни 60 тысяч человек 10
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах 65
Во Франции впервые в Европе число заражений COVID-19 превысило 2 миллиона 12
Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности, отрицавшего нарушения на выборах 13
Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан 15
В мире число случаев COVID-19 достигло почти 56 миллионов 11
США выведут из Афганистана и Ирака 2,5 тысячи военных 16
Байден назначил ключевых чиновников переходной администрации 17
Турция вводит на выходные комендантский час 261

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.

«Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет», - заявил Клюге.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8392 грн.
9
Теги