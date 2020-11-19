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Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. 

Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга, передает РБК-Украина.

«Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них», - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

Напомним, американская компания Moderna, которая тоже разрабатывает потенциальную вакцину от коронавируса, заявила об эффективности вакцины в 94,5% случаев.

Американская Pfizer, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось сначала. 
ForUm

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