Самая основная молитва читается сейчас в храмах за Божественной литургией и звучит из уст священника.

Фото: ordynka.com

Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

По словами митрополита, молитва опубликована, ее текст был утвержден Священным Синодом, и за каждым богослужением эта молитва читается.

«Вы можете читать эту молитву дома, а также можете молиться своими словами о себе, о ваших близких, о нашей стране, о городе, в котором мы живем и обо всем мире, потому что мы все нуждаемся сейчас в помощи Божией», — посоветовал председатель Отдела внешних церковных связей.

«Кроме того, мы в молитве призываем Пресвятую Богородицу, просим Ее покрыть нас от всякого зла честным Своим покровом. Мы обращаемся к любимым нами святым. Один из святых, который уже неоднократно являлся верующим, в частности, в Греции и в Болгарии, — греческий святой XX века преподобный Никифор Прокаженный, многие люди сейчас молятся ему. В храме на Большой Ордынке в честь иконы «Всех скорбящих Радость», где я служу, у нас есть часть мощей этого святого, и мы молимся ему о прекращении пандемии коронавируса», — рассказал митрополит Иларион.