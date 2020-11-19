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В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1348 больных коронавирусом. 34 человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1348 больных коронавирусом. Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 203», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 294, Деснянском - 188, Соломенском районе - 166 случаев», - отметил мэр Киева.

В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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