также в разделеЭкономика
Кабмин планирует через год запустить фондовый рынок 18
Минфин усилит проверку кандидатов на получение госпомощи 11
В Украине вырос уровень безработицы 12
НАБУ: Решение ВАКС по делу «Роттердам+» не является окончательным 28
ВАКС отказался возобновлять дело «Роттердам+» 23
За первое полугодие убыток Нафтогаза составил 11,5 миллиарда 15
В НБУ не планируют сдерживать укрепление гривни 18
В Украине установили новые стандарты качества бензина и дизтоплива 28
В Украине ускорилось падение промпроизводства 27
Украинцев освободили от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые 82
Нафтогаз на 45% повысил цену на газ для производителей тепла 50
Украина направила МВФ обращение о начале работы миссии в онлайне 12
Укрэнерго предлагает почти в три раза повысить тариф на передачу электроэнергии 26
Нафтогаз: Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа 13
В Украину хотят поставлять мясо крокодила 35
Производство агропродукции в Украине упало на 10% 11
В Минфине анонсировали программу для получения ипотечных кредитов 10
Минфин: На конец 2020 года госдолг составит 68% ВВП 10

Власти намерены со следующего года начать вводить накопительную пенсионную систему. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время посещения НУ «Львовская политехника», сообщает Укринформ.

«Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии наверное с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе на пенсию и будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах, которую дает государство, и дальше иметь уже свои средства такими, какими вы их себе накопите», - сказал Шмыгаль.

По его словам, пока молодежь об этом не задумывается, так как считает, что старость еще далеко, но время течет быстро, поэтому об этом сейчас думает власть.

Премьер отметил, что ведет свой список преступлений против государства и отсутствие накопительной пенсионной системы относит именно к таким преступлениям.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги