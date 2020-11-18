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 Игнорирование некоторыми верующими масочного режима может привести к закрытию церквей.

Об этом заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает «Интерфакс-Религия».

«К сожалению, есть те, кто не хочет носить маски, считая, что они ничего не дают. Не вступая в дискуссию, таким протестующим можно сказать, что лучше быть в маске в храме на богослужении, чем без маски дома, когда храмы из-за таких людей могут закрыть», - сказал митрополит на собрании игуменов и игумений монастырей епархии.

Он добавил, что весной прихожане в полной мере испытали, каково быть без богослужения, и призвал к благоразумию.

Как сообщалось ранее, Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет просит верующих учесть тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы остановить медицинский коллапс.

«Обращаюсь к людям, которые не считают нужным носить маску: имейте в виду, что вы наносите вред здоровью людей, которых заразили, делаете их трудно больными инвалидами, а может и убиваете их. Вы сознательно пренебрегаете заповедями Господними: «... люби ближнего твоего - как самого себя» (Лк. 10, 27) и «не убий» (Исх.20, 13)», - призвал владыка.

 
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