Министерство иностранных дел уже работает над организацией официального визита в Украину вновь избранного президента Молдовы Майи Санду.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«Первые два телефонных разговора, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым. Наш Президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, Майя Санду победила во втором туре выборов в Молдове Игоря Додона, набрав 57,75% голосов избирателей.