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Всемирная организация здравоохранения за прошедшую неделю зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19 - почти 4 миллиона, передает Укринформ.

По данным Организации, в период с 8 по 15 ноября во всем мире зафиксировано почти 4 миллиона новых больных и 60 тысяч смертей.

По данным ВОЗ, на Европу приходится больше всего новых случаев заражения - свыше 1,84 миллиона, что составляет 46% от общего количества, и смертей - свыше 29 тысяч, или 49%.

В Северной и Южной Америке количество больных за неделю выросло на 36%, то есть на 1,45 млн, в Юго-Восточной Азии - на 373 тыс., или на 9%, в Восточном Средиземноморье - на 238,3 тыс. ( 6%), Африке - 40,9 тыс. (1%), в западной части Тихого океана - 32,9 тыс. (1%).

Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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