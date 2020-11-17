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В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 1143 человек. 14 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 52 642», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 164, в Деснянском - 155 и 139 случаев в Днепровском районе», - отметил мэр Киева.  

В Украине за сутки зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.  
ForUm

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