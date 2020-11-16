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Карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинцами, В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%. Эти данные сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, состоявшейся под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и внутренних дел Арсен Аваков отметили, что на выходных практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты, а полиция работала на предотвращение возможных скоплений людей. Сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

«Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям», - подчеркнул Зеленский.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

 
ForUm

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