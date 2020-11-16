Пока глава Верховной Рады Дмитрий Разумков находится на больничном, обязанности главы парламента будет исполнять его заместитель, народный депутат от «Батькивщины» Елена Кондратюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Кажется, впервые Верховную Раду Украины возглавляет женщина. Пусть и временно. Что-то указывает на то, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не отправят на локдаун рабочих дней. Что тоже возможно. При любых условиях Елене Кондратюк - успеха. «Голос» всегда готов поддержать конструктивную работу», - написал он.

Напомним, 11 ноября Разумков сообщил, что заболел коронавирусом.