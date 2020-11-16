Действующий президент Молдовы Игорь Додон «предварительно поздравил» с победой во втором туре выборов свою оппонентку Майю Санду, но обжалует результат выборов в суде из-за «невиданных фальсификаций».

Об этом Додон заявил на брифинге в Кишиневе в понедельник утром, сообщает «Европейская правда».

«Предварительные результаты показывают, что мой оппонент выиграл эти выборы. Речь идет о предварительных результатах, и я предварительно хочу ее с этим поздравить», - сказал Додон.

В то же время он заявил о «беспрецедентных нарушениях» на выборах. Среди них Додон назвал запрет голосования для жителей Приднестровья, подвоз и подкуп избирателей в странах ЕС, прямое вмешательство западных лидеров в избирательную кампанию.

«В этой ситуации я обязан использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты», - сказал Додон, добавив, что обратится в суд и «не отступит», поскольку «нельзя так издеваться над нашими гражданами».

Если суд подтвердит отсутствие нарушений на выборах, Додон готов признать поражение.

В то же время он призвал своих сторонников не выходить на улицы в его защиту. «Нам не нужна дестабилизация», - сказал президент Молдовы.

Майя Санду выиграла во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Санду получила 57,75%, или 943 486 голосов избирателей. За Додона проголосовали 42,25%, или 690 139 избирателей.