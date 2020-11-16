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Действенность карантина выходного дня станет понятной ориентировочно через две недели после начала его введения. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сказала в ходе онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Основной целью введения карантина выходного дня является снижение нагрузки на медицинскую систему. Мы оценим действенность карантина выходного дня по динамике госпитализации. Это не будет по сегодняшним показателям. Нужно, чтобы прошло минимум 10-14 дней. И после оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги, следующие решения», - сказала Микичак.

По ее словам, сегодня ни одна, даже самая развитая экономика мира, не справляется с COVID-19, поэтому каждая страна выбирает пути преодоления передачи вируса от одного человека к другому, в частности введением ограничительных мер.

«Мы выбираем такой вариант карантина, такой вариант ограничительных мер, которые не убьют нашу хронически больную экономику. Мы понимаем, что если не будет работать экономика, то не смогут работать наши больницы, не будет возможности их профинансировать», - отметила Микичак.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

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