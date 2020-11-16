Завтра Верховная Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Железняк, передает УНИАН.

«Пока согласована следующая повестка на вторник: постановление про предупреждение о карантине за неделю (№4320), постановление про отмену карантина выходного дня, законопроект об отсрочке РРО, про ФОПы (№4313), закон про районные советы (№3651д), закон про долг «Укрнафты», №№4119 и 4120 (это 9 млрд грн в ковидный фонд)», - написал депутат.

Также, по его словам, в парламент вызовут премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

Железняк не исключил, что к рассмотрению добавится и вопрос об упрощении регистрации вакцины от COVID-19 (№4314).

«Законопроекты о КС («закон Разумкова» и закон про 2/3 голосования Конституционного суда) пока под вопросом... Говорят, что в «Слуге» нет голосов на законы», - отметил он.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».