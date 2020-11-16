В столице коронавирусом за минувшие сутки заболели 879 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, как правило, выявляют меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории. Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 51 499», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от девяти месяцев до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от трех до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки восемь человек. Всего коронавирус преодолели 18 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев в Подольском и Соломенском районах.

«С ростом количества больных, соответственно, увеличивается и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2062 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 683 пациента. Кислородную поддержку получают 895 человек под аппаратами ИВЛ - 31 больной», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.