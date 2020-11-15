В Запорожье из-за нарушения карантина выходного дня в субботу прекратили работу 20 заведений. На их руководителей составили административные протоколы.
Об этом сообщает Национальная полиция в Запорожской области.
За субботу полиция проверила около тысячи заведений в Запорожье. Прекратили деятельность 20 заведений, работавших вопреки карантину - заведений торговли, общественного питания, заведений, предоставляющих бытовые услуги и услуги по размещению граждан.
На руководителей заведений составили 20 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
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