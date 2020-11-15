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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова зафиксировала рекорд по случаям заражения коронавирусом за сутки. Новые данные в субботу, 14 ноября, приводятся на сайте организации.

«Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 53,16 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 657 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки», - говорится на сайте организации.

Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч), Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и Юго-Восточной Азии (более 55 тысяч).

В общей сложности в мире насчитывается более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом за все время, свыше 1,3 миллиона человек скончались.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
ForUm

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