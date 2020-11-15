Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений установленных ограничений.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области в Facebook.
«На территории области работали 55 рейдовых групп. При проверке соблюдения карантинных мер работники милиции задокументировали 85 преступлений», - говорится в сообщении в воскресенье утром.
В субботу первый день действовал карантин выходного дня
Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений
8 фактов нарушений карантина зафиксировано среди пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдению масочного режима.
По всем выявленным фактам нарушения карантинных мер правоохранители составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административном правонарушении.
«Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения», - отметили в пресс-службе.
В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время