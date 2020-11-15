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Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений установленных ограничений.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

«На территории области работали 55 рейдовых групп. При проверке соблюдения карантинных мер работники милиции задокументировали 85 преступлений», - говорится в сообщении в воскресенье утром.

В субботу первый день действовал карантин выходного дня

Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений

В частности, больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов - 11 фактов. 10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов. 5 случаев - среди салонов красоты и парикмахерских.

8 фактов нарушений карантина зафиксировано среди пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдению масочного режима.

По всем выявленным фактам нарушения карантинных мер правоохранители составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административном правонарушении.

«Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения», - отметили в пресс-службе.

В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

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