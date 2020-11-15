также в разделеМир
В Армению прибыли российские миротворцы 8
Австрия вводит локдаун 9
Новый антирекорд заражений COVID-19 зафиксирован в мире 7
Польша обвинила Россию в информационных атаках 16
Тысячи людей эвакуировали в Берлине из-за обезвреживания бомбы 12
Илон Маск: У меня легкий случай заболевания COVID 10
Министром финансов США впервые может стать женщина 12
Коронавирус в Польше: впервые за сутки более 500 жертв 22
Из-за покушения на Пашыняна в Армении арестовали экс-главу спецслужбы 68
Из-за коронавируса Греция закрывает школы 13
Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном 31
В Иране убили одного из лидеров «Аль-Каиды» 30
Россия обновила суточный рекорд COVID-19 41
Конфликт Армении и Азербайджана: стороны обменялись телами погибших военнослужащих 84
Ушел из жизни Армен Джигарханян 42
Еще одна страна в Европе обнаружила коронавирус у норок 39
В Италии впервые зафиксировано более 40 тысяч заражений COVID-19 13
TIME: Трамп может сесть за решетку после ухода с поста президента 49

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против непризнанного президента. 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии.

Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.

Она поддержала идею наложить экономические санкции на "бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами".

Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с "Беларусьбанком" и "Белагропромбанком", а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси.

Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,

В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях".

Напомним, в ЕС возложили ответственность за смерть минчанина на власти Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги