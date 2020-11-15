Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против непризнанного президента. 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии.

Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.

Она поддержала идею наложить экономические санкции на "бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами".

Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с "Беларусьбанком" и "Белагропромбанком", а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси.

Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,

В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях".

Напомним, в ЕС возложили ответственность за смерть минчанина на власти Беларуси.