Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против непризнанного президента. 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии.
Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.
Она поддержала идею наложить экономические санкции на "бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами".
Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с "Беларусьбанком" и "Белагропромбанком", а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси.
Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,
В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях".
Напомним, в ЕС возложили ответственность за смерть минчанина на власти Беларуси.
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