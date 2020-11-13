Смерть Романа Бондаренко результате избиения стала результатом действий белорусских властей, говорится в сообщении председателя Европейской службы внешних дел Жозепа Борреля 13 ноября.

«Это (смерть Романа Бондаренко) – возмутительный и позорный результат действий белорусских властей, которые не только непосредственно и жестоко репрессировали собственное население, но и создали обстоятельства, при которых такие незаконные акты насилия могут иметь место», - говорится в сообщении, передает Радио Свобода.

«Мы ожидаем от властей прекращения насилия и преследований, немедленного и безусловного освобождения всех задержанных, в том числе политических заключенных, а также полного и прозрачного расследования всех нарушений их прав», - отмечает он.

Европейский Союз уже ввел санкции против 55 белорусских граждан, ответственных за насилие против протестующих. По заявлению Борреля, блок готов к дальнейшим санкциям.

Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили из так называемой «площади Перемен», скончался 12 ноября в Минске.

По словам свидетеля, поздно вечером 11 ноября на «площади Перемен» (двор на улице Червякова) произошел конфликт между неизвестными лицами в гражданском и местными жителями. Эти неустановленные лица в масках стали перерезать бело-красно-белые ленты во дворе. После словесного конфликта они стали нападать и бить жителей. Около 22:16 несколько человек вывезли в автобусах, подобных тем, которыми пользовались силовики.

По неподтвержденной информации, Бондаренко держали в Центральном райотделе милиции Минска около 1,5 часа. В 00:05 он попал в больницу скорой помощи с тяжелым отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и другими повреждениями.

По словам врачей, пациента в коме доставили в операционную. Операция длилась несколько часов.

Главное управление внутренних дел Минского горисполкома утверждает, что милиция появилась на месте событий уже после того, как Бондаренко получил травмы. По этим сообщениям, Романа нашли в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Однако местные жители не видели машин медиков.