В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались еще два человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в субботу, 14 ноября.

Отмечается, что зафиксированы 22 и 23 летальный случай от COVID-19. Умер военнослужащий в Житомирской области и работник ВСУ во Львовской области. Они оба имели хронические сопутствующие заболевания.

"Выражаем соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении.

Из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека.

Всего в ВСУ коронавирусом болеют 2 494 человека. За время пандемии выздоровели 5 230 человек. На изоляции находится 354 человека.

Напомним, за последние 24 часа в Украине зафиксировали рекордные 12 524 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 4 962 человека, умер 191 пациент.