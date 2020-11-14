В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались еще два человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в субботу, 14 ноября.
Отмечается, что зафиксированы 22 и 23 летальный случай от COVID-19. Умер военнослужащий в Житомирской области и работник ВСУ во Львовской области. Они оба имели хронические сопутствующие заболевания.
"Выражаем соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении.
Из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека.
Всего в ВСУ коронавирусом болеют 2 494 человека. За время пандемии выздоровели 5 230 человек. На изоляции находится 354 человека.
Напомним, за последние 24 часа в Украине зафиксировали рекордные 12 524 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 4 962 человека, умер 191 пациент.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время