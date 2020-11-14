С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 26 422 медработников, 258 из них - умерли, сообщил в субботу,14 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов.

Он призвал поддержать врачей, соблюдая противоэпидемические правила, чтобы уменьшить количество больных.

Степанов в очередной раз заявил, что лучшим способом замедлить распространение вируса является введение полного жесткого карантина, однако Украина не может себе этого позволить с экономической точки зрения. Поэтому был введен карантин выходного дня.

«Многие так называемые эксперты начали разводить демагогию, сравнивать, а что делать с метро, ​​с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро – это критическая инфраструктура, это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна», - сказал он.

Министр также прокомментировал отказ некторых мэр вводить карантин на выходных.

«Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур – у кого завтра, у кого через неделю. У меня к вам единственная просьба – начните относиться к своим избирателям как к людям, а не электорату. Жизнь и здоровье любого человека гораздо выше, чем любые предвыборные вещи», - сказал Степанов.

Напомним, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».