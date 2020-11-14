Предприниматели Калиновского рынка перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь в Черновцах. Более 300 участников пикета требуют от властей отменить карантин выходного дня.
Об этом сообщает местное издание Molbuk.
По словам участника пикета, предприниматели возмущены ограничениями карантина выходного дня, в из-за которых тысячи работников рынка останутся без работы и заработка.
Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
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